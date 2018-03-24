Председателем итальянского сената впервые стала женщина

Впервые в истории Италии вторую должность в стране после президента заняла женщина.

Председателем верхней палаты итальянского парламента избрана Мария Элизабетта Альберти Казеллати.

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Как сообщает La Stampa, ее поддержали 240 сенаторов из 319. Впервые в истории Италии вторую должность в стране после президента заняла женщина.

Казеллати родилась в 1946 году, имеет юридическое образование. В 1994 году она стала членом правой партии «Вперед, Италия», лидером которой является Сильвио Берлускони. В этом же году Казеллати впервые была избрана сенатором. Местные СМИ характеризуют ее как «железную сторонницу» Берлускони.

Казеллати занимала руководящие должности в двух правительствах Сильвио Берлускони: в 2004-2006 годах она была заместителем министра здравоохранения, в 2008-2011 годах – занимала должность замминистра юстиции.