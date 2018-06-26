Инвесторы Facebook хотят вышвырнуть Цукерберга из компании – Business Insider

После всех громких скандалов акционерам не нравится, что автор соцсети руководит ею, как диктатор.

Инвесторы Facebook, которые владеют акциями на три миллиарда долларов, делают шаги в направлении увольнения Марка Цукерберга с поста председателя правления и лишения его власти в компании.

Издание Business Insider поговорило с шестью крупными собственниками долей в Facebook, которые все больше недовольны тем, как бессменный лидер руководит социальной сетью. Именно поэтому они добиваются изменений. По их словам, инвесторы Facebook еще никогда не были настолько разъяренными с 2012 года, когда компания вышла на торги. После ряда скандалов: от использования платформы для влияния на выборы в США до безнаказанного сбора данных пользователей компанией Cambridge Analytica, - разочарование владельцев акций росло все больше.

Воставшие инвесторы обвиняют во вспышке этих скандалов способ управления Facebook. По их мнению, должной реакции на все проблемы не было, потому что корпоративная структура компании делает Цукерберга неприкосновенным в роли исполнительного директора и председателя правления.

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«У нас есть обеспокоенность относительно структуры совета правления, с которыми компания, кажется, не готова разобраться и которые могут привести к рискам: репутационным, регуляторным и тому подобное», - сказал Скотт Стингер, который распоряжается акциями Facebook на 895 миллионов долларов.

Инвесторы открыто требуют радикальных изменений на многих фронтах, но консенсус между ними существует относительно двух конкретных вопросов. Они хотят, чтобы Цукерберг ушел в отставку с должности председателя правления, а на его место пришел независимый исполнительный директор. Они также хотят отменить двухуровневую структуру акций Facebook, потому что это позволяет Цукербергу и членам его ближайшей команды сосредоточить слишком много власти в своих руках.