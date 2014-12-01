Обнародовано видео опасного сближения истребителей Норвегии и России
20:25, 01 декабря 2014Мир
0 0
Армия Норвегии выложила видеозапись рискованного полета норвежского истребителя F-16, который приблизился к российскому истребителю-перехватчику МиГ-31.
REUTERS
Видео снимали из кабины пилота норвежского самолета, сообщает Новое Время со ссылкой на Wall Street Journal.
"Мы не в курсе, ошибся ли российский пилот, либо же Россия просто демонстрирует агрессию", - пояснил представитель норвежской армии.
Читайте такжеВ НАТО обеспокоены активностью военной авиации России у границ Европы
Авиаинцидент произошел в международном аэропространстве к северу от норвежского побережья. Два норвежских F-16 подняли в воздух, чтобы сопроводить российский штурмовик МиГ-31, который пролетел на расстоянии менее 20 метров от одного из них. Дата случая не уточняется.
По данным НАТО, в этом году было перехвачено в три раза больше самолетов, чем в прошлом – около 100.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter