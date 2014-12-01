Обнародовано видео опасного сближения истребителей Норвегии и России

Видео снимали из кабины пилота норвежского самолета, сообщает Новое Время со ссылкой на Wall Street Journal.

"Мы не в курсе, ошибся ли российский пилот, либо же Россия просто демонстрирует агрессию", - пояснил представитель норвежской армии.

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Авиаинцидент произошел в международном аэропространстве к северу от норвежского побережья. Два норвежских F-16 подняли в воздух, чтобы сопроводить российский штурмовик МиГ-31, который пролетел на расстоянии менее 20 метров от одного из них. Дата случая не уточняется.

По данным НАТО, в этом году было перехвачено в три раза больше самолетов, чем в прошлом – около 100.