Россия наращивает присутствие военных самолетов в Балтийском регионе - НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Таллинне в четверг, 20 ноября, пишет Радио Свобода.

По его словам, из-за этого самолеты не могут подавать план полетов и общаться с диспетчерами.

Во время выступления на военной базе "Амари" Йенс Столтенберґ заявил, что истребители НАТО более 100 раз перехватывали самолеты в Балтийском регионе, что в три раза чаще, чем в 2013 году.

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Столтенберґ не уточнил, сколько именно самолетов были российскими.

Генсек НАТО отметил, что в 2014 году самолеты альянса провели 400 перехватов, чтобы обеспечить воздушное пространство их союзников в Европе. Это, говорит Столтенберґ, на 50 процентов больше, чем в прошлом году.