В Китае певцу дали 4 года тюрьмы за пропаганду тибетского языка

Китайский суд в провинции Сычуань приговорил певца Кальсана Ярфел (Kalsang Yarphel) к четырем годам заключения за организацию концертов, направленных на популяризацию тибетского языка, сообщает Lenta.ru со ссылкой на индийский новостной портал Phayul.com.

Во время концертов он исполнял песни собственного сочинения, в том числе композицию «Тибетцы». По мнению китайских правоохранительных органов, его песни имеют политический подтекст. В одной из них автор призывает жителей Тибета учить родной язык и говорить на нем, а также стремиться к созданию единства среди тибетцев.

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Ярфела арестовали еще в июле 2013 года. По информации источников издания, его музыкальный аранжировщик получил два года тюрьмы.

Тибетский автономный район входит в состав Китая с 1951 года. С момента его включения в состав КНР, на Тибете повысилась общая грамотность его жителей. С 1960 года «правительство Тибета в изгнании» находится на севере Индии. Многие жители Тибета выступают за независимость от Пекина.