Генсек НАТО об отношениях с РФ: мы не отвечаем танком на танк или ракетой на ракету

По словам генсека НАТО, Альянс не хочет новой "холодной войны", гонки вооружений или "изоляции России".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу наращивания Россией своей военной мощи.

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Об этом он заявил в эксклюзивном интервью программе DW "Немцова. Интервью". По словам Столтенберга, Москва в течение последних нескольких лет делает значительные инвестиции в современное оснащение, в том числе и в ядерном вооружении.

Россия проявляла готовность применять военную силу против соседей, добавил он. "Мы видели это в Грузии. Мы видим это в Украине", - подчеркнул генсек НАТО. В то же время, как отметил Столтенберг, "мы не отвечаем зеркальными мерами на действия России". "Мы не отвечаем танком на танк или ракетой на ракету, ядерным оружием на ядерное оружие. Но, конечно, мы должны быть уверены, что НАТО адаптируется, если мы увидим все более решительную Россию, которая активно инвестирует в новое современное оборудование", - подчеркнул Столтенберг.

В то же время НАТО не хочет новой "холодной войны", гонки вооружений или "изоляции России". "Россия - наш сосед, и так будет и впредь. Поэтому для НАТО речь идет о поиске баланса, сочетании защиты и диалога. Мы считаем, что, будучи сильными и имея надежные средства сдерживания, мы можем вступать в политический диалог с Россией, пытаться улучшить наши отношения с РФ и снижать напряжение", - пояснил глава Альянса.