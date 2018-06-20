Евросоюз сделал первый шаг к увеличению стоимости шенгенских виз

Стоимость въездных документов планируют увеличить с €60 до €80.

Евросоюз готовится внести изменения в Шенгенский кодекс. Послы ЕС одобрили проект реформы, теперь его должен рассмотреть Европарламент вместе с Советом ЕС.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. "Будет проведена модернизация визовой политики ЕС, что позволит повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты для решения проблем миграции", - говорится в сообщении.

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Стоимость въездных документов будет увеличена с €60 до €80, "чтобы государства-члены Евросоюза могли в большей мере покрывать расходы на оформление виз". Согласно готовящейся реформе, заявки на получение виз можно будет подавать в период "до шести месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки".

Реформа предусматривает установление между странами ЕС «согласованного подхода к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей». Период, на который европейские власти могут выдать им шенген, может постепенно увеличиться от одного до пяти лет.

"Эффективное управление миграцией включает в себя обеспечение того, чтобы входящие в ЕС государства могли выслать тех, кто не имеет права на пребывание", - говорится в сообщении Совета.

Новые правила оформления виз "предоставят еще один инструмент для ответа на действия тех третьих стран, которые не хотят возвращать своих собственных граждан".

Как сообщал УНИАН, ранее Еврокомиссия предложила усилить проверку просителей и владельцев шенгенских виз.