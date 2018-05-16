Еврокомиссия предлагает усилить проверку просителей и владельцев шенгенских виз

Предлагается пересмотреть и укрепить визовую информационную систему в связи с миграционными рисками и террористическими угрозами.

Европейская комиссия предлагает модернизировать визовую информационную систему для соискателей и владельцев шенгенских виз с целью укрепления внешней и внутренней безопасности в связи с миграционными рисками и террористическими угрозами. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Предлагается пересмотреть и укрепить визовую информационную систему, чтобы равным образом внести вклад в усиление внешних границ и улучшение внутренней безопасности ЕС.

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В частности, Еврокомиссия предлагает модернизировать визовую информационную систему - базу данных, содержащую информацию о лицах, которые делают заявки на получение шенгенских виз. Эти меры призваны лучше реагировать на тенденции, связанные с постоянным изменением безопасности и миграционных вызовов, а также улучшить внешний контроль границ.

Предложенные изменения должны позволить проводить более тщательные проверки анкетных данных соискателей на получение визы, устранить пробелы по информационной безопасности посредством лучшего обмена информацией между странами-членами ЕС, а также обеспечить полную совместимость других баз данных Евросоюза.

Комиссар ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос по этому поводу заявил: «Каждый год миллионы лиц, не являющихся гражданами стран Европейского Союза, въезжающих в ЕС с визами, находятся короткий или длительный период. С обновлением визовой информационной системы мы устраним «слепые пятна» в наших информационных системах и предоставим визовым органам и пограничникам информацию, которую они требуют, чтобы выполнять работу должным образом».

По словам Аврамопулоса, преступники и террористы не должны иметь возможности попасть в Европу незамеченными.

«Европа не является крепостью - но мы должны знать, кто пересекает наши границы. Это наша ответственность, чтобы гарантировать безопасность европейских граждан и построить Европу, которая защищает, и одновременно не затрудняет мобильность тех, кто путешествует в ЕС с хорошими намерениями», - отметил комиссар ЕС по вопросам миграции.

В этой связи сказано, что предложение относительно обновления базы данных визовой информационной системы должно усилить внутреннюю безопасность и улучшить пограничный контроль.

Имеются в виду увеличение проверок безопасности с привлечением всех баз данных, улучшение обмена данными и информацией, более эффективные процедуры по возврату лиц в страны их происхождения и об усилении возможностей для более эффективного судебного преследования и предотвращения совершения преступлений.

«Мы хотим модернизировать визовую информационную систему, чтобы позволить странам-членам также обмениваться информацией в отношении владельцев долгосрочных виз и видов на жительство, и ввести в отношении этих лиц проверки по безопасности», - подчеркнул Аврамопулос.

«Пограничники будут способны быстро определять, являются ли долгосрочная виза или вид на жительство действительны и является ли лицо, которое предъявляет необходимый документ, законным его владельцем, и представляет ли лицо угрозу внутренней безопасности стран-членов. Это сделает пограничные проверки легче, быстрее и безопаснее, одновременно укрепляя безопасность Шенгенской зоны», - заявил еврокомиссар.

Как известно, с 11 июня 2017 года украинцы с туристической целью имеют право путешествовать в ЕС без виз на период не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. В случае, если необходимо находиться в ЕС длительное время, более 90 дней, украинцам необходимо будет оформлять визу. Если украинцы будут иметь намерение легально устроиться на работу в странах-членах ЕС, они также должны делать запрос на получение визы.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейский совет принял новые правила въезда в Шенгенскую зону.