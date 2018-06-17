В Нигерии в результате подрыва двух смертников более 30 человек погибли

Согласно информации, после взрывов смертников толпа была обстреляна из гранатометов, что привело к увеличению количества жертв.

В нигерийских городах Дамбоа и Борно произошли два взрыва, целью которых были люди, которые возвращались с праздника Ид аль-Фитр.

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Как сообщает Deutsche Welle, в результате атаки погибли, по меньшей мере, 31 человек.

Согласно информации, после взрывов смертников толпа была обстреляна из гранатометов, что привело к увеличению количества жертв.

Террористы-смертники, вероятно, принадлежали к исламистам Боко Харам.

"В городе Дамбоа были две атаки смертников, также обстрел из гранатомета. Погиб 31 человек, многие раненых", - отметил лидер местного ополчения Бабакура Коло.