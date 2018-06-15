США предупредили Сирию о жестких мерах в случае наступления в зоне деэскалации

11:15, 15 июня 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Государственный департамент США пригрозил Сирии жесткими мерами в случае наступления правительственной армии в зоне деэскалации на юго-западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, в Госдепе заявили, что сирийские войска нарушают соглашение о зонах деэскалации, и пригрозили жесткими мерами в отношении армии Башара Асада, если она предпримет наступление. Кроме того, американская сторона призвала Россию повлиять на лидера Сирии, чтобы предотвратить расширение зоны боевых действий.

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Отметим, зона деэскалации на юго-западе Сирии примыкает к приграничным с Иорданией территориям, а также к подконтрольным Израилю Голанским высотам.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО не гарантирует безопасность Израилю в случае войны с Ираном. 

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Теги: #Госдеп США#война в Сирии#санкции против режима Асада