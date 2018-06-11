Авиация Асада ударила по детской больнице в Сирии: есть жертвы – СМИ

Раненые доставлены в близлежащие госпитали, разбор завалов продолжается.

Жертвами очередного авиаудара по зоне деэскалации в провинции Идлиб на северо-западе Сирии стали 17 мирных жителей.

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Как сообщает турецкое информагентство «Анадолу», авиация режима Башара Асада в воскресенье после полудня нанесла удары по населенным пунктам Биннеш, Тефтеназ и Ариха. Ударам также подверглись селения Рам Хамдан и Бени Из.

Представители сил гражданской обороны Идлиба (Белые каски) подтвердили факт удара по зданию детской больницы в Тефтеназе, погибли пять человек, в том числе три ребенка. В целом в Тефтеназе десятого июня убиты 13 человек. В Арихе погибли два сирийца, в Биннеше и Рам Хамдане по одному.

Раненые доставлены в близлежащие госпитали, разбор завалов продолжается, уточняет агентство.