В Германии судят украинца, который протаранил грузовиком полицейское авто - СМИ

В день аварии в крови обвиняемого водителя из Украины обнаружили недопустимо высокое содержание алкоголя.

В немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия судят 49-летнего водителя грузовика из Украины Валерия Ю., которого обвиняют в наезде на полицейский автомобиль, в результате чего погибла сотрудница полиции.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое издание Bild.

Отмечается, что дальнобойщика обвиняют в том, что 27 декабря 2017 года он, находясь за рулем грузовика, наехал на полицейский автомобиль, в результате чего погибла 23-летняя сотрудница полиции. Еще двое полицейских получили тяжелые травмы.

В день аварии в крови подсудимого выявили недопустимо высокое содержание алкоголя - около 2,6 промилле, говорится в сообщении.

Отмечается, что грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитым авто проехал еще около 200 метров.

Адвокат подсудимого сообщил, что во время езды его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за боли в бедрах. Но таблетки боль не утолили. Впоследствии, послушавшись совета, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки, отмечается в заметке.

"Валерий Ю. планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь. Вскоре после выезда с площадки для грузовиков произошла авария на автобане А61", - говорится в сообщении.

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Сам подсудимый говорит, что ничего не помнит о трагическом инциденте. В суде на запрос DW сообщили, что украинцу грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что за рулем грузовика, который 27 декабря в Германии вблизи границы с Нидерландами протаранил патрульное авто, в результате чего погибла женщина-полицейский, находился украинец.

"Полиция подтвердила, что за рулем грузовика находился гражданин Украины. Причины и обстоятельства этого трагического случая расследуются местной полицией, но детали не сообщаются", - сказал в комментарии УНИАН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Ранее Deutsche Welle сообщило, что в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия грузовик протаранил полицейский автомобиль. В результате наезда погибла женщина-полицейский. Двое ее коллег были тяжело травмированы. Водитель грузовика, который оказался украинцем, остался невредимым. Его задержали и допросили. По сообщению полиции, содержание алкоголя в образце крови водителя составило более 2 промилле.