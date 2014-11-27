В Минобороны РФ не собираются скрывать жертвы, однако не будут предавать их огласке

Об этом заявил на Совете по правам человека при президенте РФ заместитель министра обороны страны Николай Панков, сообщает Новая газета со ссылкой на члена Совета, координатор движения «Гражданин и армия» Сергея Кривенко.

«Слово «Украина» Панков не произнес ни разу. Заседание было посвящено военной медицине и социальному обеспечению погибших военных. На нем было заявлено, что российских войск за пределами страны нет, но все погибшие получат статус «погиб при исполнении воинских обязанностей», а их родственники — должные выплаты. На наши прямые вопросы о том, откуда взялись погибшие, военные делали круглые глаза и отвечали, что не будут об этом говорить», - рассказал Кривенко.

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