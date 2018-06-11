В аэропорту Франкфурта из-за тягача загорелся пассажирский самолет, есть пострадавшие (видео)

Тягач наземных служб должен был оттянуть пустой самолет Airbus A340 альянса Star Alliance к выходу на посадку.

В международном аэропорту Франкфурта произошел пожар - загорелся аэродромный тягач, огонь с которого перекинулся на самолет.

Об этом сообщает Європравда со ссылкой на Bild.

Инцидент произошел утром в понедельник. Как сообщается, столб черного дыма можно было заметить в районе аэропорта около 8 утра.

Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) sustained unknown heat damage whilst tow under at Frankfurt Airport (EDDF) when the connected tug caught fire below it. The reason for the fire is unknown yet. pic.twitter.com/vADKnxuwdE — JACDEC (@JacdecNew) June 11, 2018

По данным представителя авиакомпании Lufthansa, тягач должен был оттянуть пустой самолет Airbus A340 компании Star Alliance к выходу на посадку.

Почему загорелся тягач, неизвестно. Убытки от инцидента пока не сообщаются. В Lufthansa, которая входит в Star Alliance, говорят, что масштаб повреждений должны оценить специалисты.

Напомним, 18 апреля у самолета Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines на высоте 10 тыс. м разорвался левый двигатель. Погибла одна из пассажирок - ее практически засосало в разбитый осколком двигателя иллюминатор.