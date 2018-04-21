Власти США распорядились экстренно проверить двигатели Boeing 737

Проверка связана с инцидентом, который произошел с самолетом авиакомпании Southwest Airlines.

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) инициировало экстренную проверку двигателей на самолетах Boeing 737.

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Ведомство отмечает, что за 20 дней необходимо проверить турбовентиляторные двигатели CFM56-7B. По данным FAA, сейчас в мире используется свыше 680 таких двигателей, больше половины из них - в США.

Проверка организована после инцидента, произошедшего 18 апреля. Тогда у Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines на высоте 10 тыс. м взорвался левый двигатель. Погибла одна из пассажирок - ее практически засосало в разбитый осколком двигателя иллюминатор.