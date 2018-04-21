Власти США распорядились экстренно проверить двигатели Boeing 737

14:13, 21 апреля 2018
Мир
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REUTERS

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Ведомство отмечает, что за 20 дней необходимо проверить турбовентиляторные двигатели CFM56-7B. По данным FAA, сейчас в мире используется свыше 680 таких двигателей, больше половины из них - в США.

Проверка организована после инцидента, произошедшего 18 апреля. Тогда у Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines на высоте 10 тыс. м взорвался левый двигатель. Погибла одна из пассажирок - ее практически засосало в разбитый осколком двигателя иллюминатор.

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Теги: #США#Боинг#двигатель