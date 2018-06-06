"Они посылают четкий сигнал": генсек НАТО не поддержал идею Италии об отмене санкций против РФ

Вместе с тем Йенс Столтенберг назвал Италию ценным союзникам Альянса и заявил, что ожидает сотрудничества с правительством нового премьер-министра.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что о пересмотре санкций против РФ можно говорить только после изменения ее поведения.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление нового премьера Италии Конте относительно пересмотра антироссийских санкций, передает "Европейская правда".

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"Санкции важны, они посылают четкий сигнал, что действия России в Украине имеют последствия", - заявил Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО придерживается двойного подхода в отношениях с Россией, который заключается, с одной стороны, в сильной обороне и сдерживании, и с другой стороны – в диалоге.

"Мы не хотим изолировать Россию. Россия является нашим соседом и будет оставаться соседом. Мы действительно хотим развивать диалог с Россией. Диалог не простой, но именно поэтому он важен", - добавил генсек НАТО.

Вместе с тем Столтенберг назвал Италию ценным союзникам Альянса и заявил, что ожидает сотрудничества с правительством Конте.