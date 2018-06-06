Курц и Путин обсудили возможности улучшения отношений между ЕС и Россией

Вена надеется, что "интенсивный диалог приведет к прогрессу в двусторонних отношениях" с Россией.

Канцлер Австрии Себастиан Курц высказался за интенсивный диалог между Євросоюзом и Россией.

Об этом Курц заявил во вторник, 5 июня, в Вене на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Deutsche Welle.

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По словам австрийского канцлера, Вена надеется, что "интенсивный диалог приведет к прогрессу в двусторонних отношениях". Так же Курц выразил надежду на положительные изменения на Востоке Украины, благодаря которым в соответствии с Минскими соглашениями, можно будет шаг за шагом отменять санкции.

В то же время австрийский канцлер дал понять, что Австрия во время своего председательства в ЕС будет поддерживать решение Брюсселя о санкциях в отношении РФ. Путин, в свою очередь, призвал Евросоюз отменить санкции против РФ, назвав их такими, что вредят всем.

Напомним, ранее вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе высказался за отмену санкций против России.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении России в связи с незаконной аннексией Крыма и агрессией РФ на Донбассе, и неоднократно расширяли и продлевали их.