Вице-канцлер Австрии призывает отменить санкции против России

Лидер правой Партии свободы неоднократно заявлял, что не поддерживает санкции ЕС против Москвы.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе высказался за отмену санкций против России.

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Об этом он заявил в интервью изданию Oesterreich, сообщает Радио Свобода.

"Санкции нанесли ущерб, в частности, нашей австрийской экономике. Пришло время положить конец этим мучительным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - сказал вице-канцлер.

Хайнц-Кристиан Штрахе является лидером правой Партии свободы, которая входит в коалицию консерваторов канцлера Себастьяна Курца. Штрахе неоднократно заявлял, что не поддерживает санкции ЕС против Москвы.

Через несколько дней в Вену приедет президент России Владимир Путин, который проведет встречу с австрийским коллегой Александром ван дер Белленом. Штрахе заявил, что также встретится с российским лидером и "с нетерпением ждет обмена идеями".

*** В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении России в связи с незаконной аннексией Крыма и агрессией РФ на Донбассе и неоднократно расширяли и продлевали их.