Le Figaro: Париж хочет успокоить своих союзников, откладывая поставку «Мистраля»

Об этом в своей статье, которая называется «Париж хочет успокоить своих союзников, откладывая поставку «Мистраля»», опубликованной во французской газете Le Figaro, пишет Изабель Лассер.

В начале сентября глава государства ввел мораторий, согласно которому поставка вертолетоносца была связана с соблюдением режима прекращения огня в Украине, но на этот раз французские власти сослались на «форс-мажорные обстоятельства», чтобы оправдать новую отсрочку. «Франция должна принять во внимание чрезвычайные обстоятельства, связанные с ухудшением ситуации в Украине», – утверждают в Елисейском дворце.

В течение нескольких месяцев после аннексии Крыма в марте французские власти отказывались связывать поставку кораблей «Мистраль» с военной ситуацией в восточной Украине. Пряча голову в песок, французские власти все время делали ставку на то, что ситуация стабилизируется, и это, по их мнению, было неизбежным. Но продолжать вести себя подобных образом уже стало невозможным: «крайний срок», который изначально был запланирован на 14 ноября, а затем перенесен еще на 2 недели с согласия Москвы, истекал на этой неделе. «Русские знали об истечении срока. Они могли бы сделать хоть какие-то шаги для улучшения ситуации на востоке Украины. Но они этого не сделали», – прокомментировал источник, который хорошо осведомлен в данном вопросе.

Владимир Путин, наоборот, предпочел эскалацию, отправив в очередной раз российских солдат в соседнюю страну. «Даже если завтра ситуация в Украине улучшится, итог будет тем же: Путин представляет угрозу европейской безопасности. Он хочет еще одну Ялтинскую конференцию», – предупредил в минувшие выходные один из европейских чиновников на международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе. Партнеры Франции начали оказывать на нее давление еще до того как Николя Саркози подписал контракт в 2010 г., и в последнее время оно становилось все сильнее.

Франсуа Олланд, загнанный в угол, наконец, принял решение, хотя и временное. «Безопасность Европы, и в частности, Восточной Европы, намного важнее обязательств, взятых нами ранее», – сказал представитель Министерства обороны. Французские власти сразу же подтвердили свои слова делом: после официального заявления министр обороны Жан-Ив Ле Дриан посетил Варшаву. В воскресенье он встретился со своим польским коллегой Томашем Симоняком. Целью визита французского министра было успокоить власти страны, которая является партнером Франции и соседом России, поскольку они были очень встревожены из-за продажи «Мистраля». Но также их встреча должна была активизировать переговоры по нескольким военным контрактам между Парижем и Варшавой, которые оказались под угрозой из-за французско-российской сделки о вертолетоносцах. Министр обороны Польши поприветствовал решение Елисейского дворца, которое, по его словам, свидетельствует о том, «что Франция хочет показать, что западные ценности для нее важнее всего». Жан-Ив Ле Дриан заверил поляков в том, что «Франция решительно намерена продолжать быть бок о бок с Польшей и нашими союзниками перед лицом угрозы их безопасности». Он заявил о предстоящей дислокации подразделения бронетанковых войск в Польше для проведения учений на ее территории. Французские власти, стремясь сдержать свое слово, также начали повторно заверять в поддержке и других своих партнеров, в том числе Индию и государства Персидского залива.

Решение отложить доставку военного корабля должно также удовлетворить и других европейских соседей России, таких как страны Балтии, а также союзников по НАТО, в частности Соединенные Штаты. Россия, которая очень хорошо научилась сеять раздор между европейскими странами и настраивать политиков друг против друга, сообщила через заместителя министра обороны Юрия Борисова, что она надеется, что условия договора будут все же выполнены. Тем не менее, Москва может принять решение о репатриации в ближайшие дни российских моряков, которые с начала лета находятся в Сен-Назере, где их обучали управлять «Владивостоком». Французские власти готовятся к тому, что россияне потребуют заплатить штраф и подадут на них в суд. По официальной версии, решение о доставке может быть пересмотрено «когда в Украине настанет мир». Но в кулуарах парламента думают над альтернативным решением.