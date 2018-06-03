США в Совбезе ООН заблокировали резолюцию о защите палестинцев от сил Израиля

Из 15 членов Совбеза ООН 10 проголосовали «за», включительно с Россией и Францией.

США заблокировали кувейтский проект резолюции Совета безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, в котором осуждается использование Израилем силы против палестинцев.

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Об этом сообщает Reuters.

Из 15 членов Совбеза ООН 10 проголосовали «за», включая Россию и Францию. Четверо, среди которых Великобритания, воздержались. США стали единственными, кто проголосовал против этой резолюции.

По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, проект резолюции подрывает усилия по установлению мира в ближневосточном регионе, а его формулировка является «морально обанкротившимся односторонним подходом».

Чтобы принять резолюцию, ей нужно набрать девять голосов «за» при условии, что ни один из постоянных членов Совбеза - США, Великобритания, Франция, Россия, Китай - не проголосуют «против».