В Сирии в результате атаки боевиков ИГИЛ погибли девять россиян и 26 сирийцев - СМИ

18:00, 27 мая 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

В результате нападения боевиков Исламского государства на позиции войск Башара Асада возле города Маядин в провинции Дейр эз-Зор были убиты по меньшей мере 26 бойцов сирийского режима и девять россиян.

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Как сообщает ВВС, об этом заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

"Было убито 35 бойцов проправительственных сил, в том числе по меньшей мере девять россиян. Некоторые из этих российских граждан были кадровыми военнослужащими, но не все", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации, остальные 26 погибших служили в силах, подконтрольных режиму Башара Асада.

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Теги: #война в Сирии#боевики ИГИЛ#потери России в Сирии