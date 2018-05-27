В Сирии в результате атаки боевиков ИГИЛ погибли девять россиян и 26 сирийцев - СМИ

Согласно информации, некоторые из погибших российских граждан были кадровыми военнослужащими.

В результате нападения боевиков Исламского государства на позиции войск Башара Асада возле города Маядин в провинции Дейр эз-Зор были убиты по меньшей мере 26 бойцов сирийского режима и девять россиян.

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Как сообщает ВВС, об этом заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

"Было убито 35 бойцов проправительственных сил, в том числе по меньшей мере девять россиян. Некоторые из этих российских граждан были кадровыми военнослужащими, но не все", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации, остальные 26 погибших служили в силах, подконтрольных режиму Башара Асада.