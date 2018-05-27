В Забайкалье похоронили убитых в Сирии российских военных – росСМИ

В церемонии прощания приняли участие высокопоставленные российские военнослужащие – генерал-майор и адмирал.

В российской Чите (Забайкальский край РФ) состоялась церемония прощания с двумя российскими военными, погибшими 23 мая в Сирии.

Читайте такжеНа сирийской авиабазе прогремела серия мощных взрывов, есть погибшие

Как сообщает местное издание «Чита.Ру», еще два закрытых гроба отправили в воинские части за пределами Читы.

Отмечается, что в церемонии прощания, проходящей на сборном пункте в Антипихе, приняли участие почётный караул и оркестр. На церемонии присутствовали множество военных, в том числе высокопоставленные — генерал-майор и адмирал.

Со ссылкой на источники сообщается, что бригаду российских военных накрыло при обстреле 23 мая. По предварительным данным, погибло четыре солдата из Забайкалья.

Ранее американские СМИ опубликовали подробности боя в Сирии при участии российской ЧВК «Вагнера».