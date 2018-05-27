В Забайкалье похоронили убитых в Сирии российских военных – росСМИ
11:16, 27 мая 2018Мир
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В церемонии прощания приняли участие высокопоставленные российские военнослужащие – генерал-майор и адмирал.
Иллюстрация / REUTERS
В российской Чите (Забайкальский край РФ) состоялась церемония прощания с двумя российскими военными, погибшими 23 мая в Сирии.
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Как сообщает местное издание «Чита.Ру», еще два закрытых гроба отправили в воинские части за пределами Читы.
Отмечается, что в церемонии прощания, проходящей на сборном пункте в Антипихе, приняли участие почётный караул и оркестр. На церемонии присутствовали множество военных, в том числе высокопоставленные — генерал-майор и адмирал.
Со ссылкой на источники сообщается, что бригаду российских военных накрыло при обстреле 23 мая. По предварительным данным, погибло четыре солдата из Забайкалья.
Ранее американские СМИ опубликовали подробности боя в Сирии при участии российской ЧВК «Вагнера».
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