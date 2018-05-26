Скандал с грифом "совершенно секретно" в деле МН17: Вашингтон имел информацию о том, что 53-я бригада сбила самолет - Observer

Через пару дней после катастрофы Белый дом был проинформирован о всех ее деталях. В то же время, администрация Обамы выбрала бездействие.

Аналитик Джон Шиндлер отмечает, что кое-кого расстроила его рекомендация, чтобы "третья сторона провела новое следствие Смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погибли 99 человек".

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Последние сообщения о роли Кремля в збитии малазийского самолета МН17 в небе над Украиной показали, по мнению аналитика, что предположения о том, что путинский режим мог сбить авиалайнер несмотря на жизни гражданских, не являются нереалистичными, об этом он пишет в колонке для Observer, передает Голос Америки.

Аналитик так описывает катастрофу в которой погибли 299 пассажиров: "большинство из них умерли ужасной смертью, когда в носовом отсеке самолета взорвалась ракета. От взрыва сразу погибли пилоты и самолет быстро распался на куски, которые с высоты шести миль упали на землю. Обломки самолета и останки тел были разбросаны на 20 квадратных милях на Донбассе на востоке Украины".

Хотя ведутся дебаты о том, было ли сбитие преднамеренным, или это была ужасная случайность – тот факт, что ответственной стороной являются российские военные не вызывает сомнений у тех, кто основывает свои суждения на реальности, подчеркивает исследователь.

На основе анализа открытых данных, Международная группа следователей Bellingcat сообщили, что им удалось идентифицировать еще одного российского военного, вероятно, причастного к сбитиюя малайзийского самолета в 2014 году.

Речь идет о мужчине, который под именами "Орион" и "Андрей Иванович" фигурирует на записях перехваченных телефонных разговоров, опубликованных международной Общей следственной группой по расследованию катастрофы, которую возглавляет прокуратура Нидерландов, и в документах сепаратистов группировки "ЛНР". По данным Bellingcat, это Олег Владимирович Иванников, 1967 года рождения.

Вместе с тем, информация о роли ГРУ в збитии МН17 была известна почти сразу после того, как украинская разведка обнародовала перехваченные коммуникации (SIGINT). Более того, журналисты-расследователи в Германии через несколько месяцев после катастрофы связали 53-ю бригаду с катастрофой.

Это ставит вопрос для американской разведки, указывает аналитик, ведь им было известно о перехваченных сигналах. Хотя администрация Обамы уполномочила раскрыть часть информации, связанную с сенсорами, которые отслеживали путь ракеты, следами шрапнели на обломках самолета и анализом голосовых сообщений, они имели гораздо больше информации, указывает исследователь.

Шиндлер, на основе информации полученной от трех должностных лиц разведывательных служб США, отмечает, что Вашингтон имел информацию, включая SIGINT, которая неопровержимо свидетельствовала, что российские военные и, в частности, 53-я бригада, сбила самолет.

Через пару дней после катастрофы Белый дом был проинформирован о всех ее деталях. В то же время, администрация Обамы избрала бездействие, позволив Кремлю распространять ложные сообщения, заявляет Шиндлер. По мнению исследователя, это свидетельствует о нежелании Обамы противостоять режиму Путина на то время, что позволило российскому президенту стать более дерзким в дезинформации и пропаганде.

Как сообщал УНИАН, 24 мая международная Совместная следственная группа обнародовала выводы своего расследования, где указывается, что зенитно-ракетная установка "Бук", которую использовали для сбития пассажирского самолета, находится в собственности Российской Федерации и приписана к 53-й бригаде войск противовоздушной обороны России, основанной недалеко от Курска.