Генсек НАТО призывает Россию признать ответственность за сбитие MH17

Альянс полностью поддерживает усилия всех в стремлении добиться справедливости по делу катастрофы самолета.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность в сбитии малайзийского самолета «Боинг 777» рейса MH17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО, размещенном на сайте Альянса.

"Нидерланды и Австралия объявили сегодня, что они возлагают вину на Россию за ее участие в сбитии рейса MH17. Я призываю Россию принять ответственность и в полной мере взаимодействовать в рамках усилий по установлению причастных лиц, в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Столтенберг.

Он заявил, что во вчерашнем промежуточном докладе Совместной следственной группы по делу катастрофы самолета рейса MH17 был сделан вывод, что зенитно-ракетная установка, из которой был сбит пассажирский самолет, принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ, дислоцирующейся в Курске.

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"Катастрофа MH17 стала глобального трагедией, и те, кто виноват, должны понести ответственность. НАТО неоднократно выражало свою полную поддержку усилиям, которые осуществляются властью Нидерландов и другими, чтобы прояснить, что произошло в тот страшный день, и чтобы добиться справедливости для 298 человек погибших, и их близких", - отметил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Совместная группа по расследованию катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний», в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина представила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

Украина включит факт поставки на Донбасс российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит «Боинг 777», в меморандум о финансировании Россией терроризма, который будет подан 12 июня в Международный суд ООН.

Сегодня, 25 мая, стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17. Привлечение России к ответственности будет осуществляться отдельно от преследования виновных в этом лиц.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД безотлагательно внести предложения о присоединении к инициированному Нидерландами и Австралией процессу преследования России на межгосударственном уровне за сбитие самолета.

МИД начал консультации с Нидерландами и Австралией для присоединения к преследованию России за сбитие рейса MH17.