В США военные "под кайфом" охраняли авиабазу с ядерным оружием - СМИ

Во время судебных слушаний военные признались, что под воздействием ЛСД большинство из них была бы неспособна отреагировать на сигнал тревоги и выполнять свои боевые задачи.

В американском штате Вайоминг военные "под кайфом" охраняли авиабазу "Уорен", на которой хранятся межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Associated Press.

Как выяснило издание, военные в свободное, а иногда и рабочее время любили побаловаться наркотиками, в частности ЛСД, экстази и кокаином.

По данным Associated Press, на авиабазе, где находится примерно треть всего американского арсенала МБР Minuteman 3, сформировался настоящий наркосиндикат. Его члены провозили наркотики на авиабазу, где их покупали другие сослуживцы.

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К изданию попали документы, подтверждающие это, а также задокументированные показания самих военных. Так, после употребления наркотиков одного из летчиков внезапно охватила паранойя, другой начал удивляться излишне ярким цветам, а третий рассказал, что у него помутился разум. Другие признали перед судом, что им понравилось.

Как отмечает издание, во время судебных слушаний военные признались, что под воздействием ЛСД большинство из них была бы неспособна отреагировать на сигнал тревоги и выполнять свои боевые задачи. Поэтому лишь благодаря счастливой случайности за несколько лет существования наркосиндиката на базе с ядерными ракетами не произошло ни одного серьезного инцидента.

Разоблачить наркосиндикат удалось случайно - один из военнослужащих проговорился о наркотиках в социальных сетях, после чего следователи "размотали" всю цепочку продавцов на авиабазе.

Вместе с тем, руководство авиабазы уверяет, что солдаты употребляли наркотики только вне службы. Дисциплинарные меры предприняли в отношении 14 лиц, а один из них получил 13 месяцев тюрьмы за то, что под ЛСД дезертировал с авиабазы, решив никогда не возвращаться.