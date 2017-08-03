США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (видео)

Военно-воздушные силы США провели очередные успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, передает LB.ua со ссылкой на ABCNews.

Согласно сообщению, ракета была запущена в 2:10 по местному времени (14:10 по Киеву) с авиабазы Вандерберг ВВС США, расположенной примерно в 200 км к северо-западу от Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Читайте такжеРакетные испытания КНДР: Трамп "очень разочарован" в Китае

В заявлении ВВС США подчеркивается, что испытания не является ответом на недавние северокорейские действия. В то же время они демонстрируют, что ядерные силы Соединенных Штатов являются безопасными, надежными, эффективными и в состоянии выявить, предотвратить и защитить от атак Соединенные Штаты и их союзников.

Данные испытания МБР Minuteman III стали четвертыми. До этого ракету тестировали в феврале, апреле и мае, сообщает Associated Press. Дальность полета ракет составила около 6,8 тыс. км.

На вооружении ВВС США есть около 450 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, которые в состоянии боевой готовности размещены в подземных бункерах на базах в Монтане, Северной Дакоте и Вайоминге.