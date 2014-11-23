Штату Нью-Йорк после беспрецедентного снегопада грозит наводнение

Это может произойти из-за повышения температуры, которое, по прогнозам синоптиков, ожидается в воскресенье, 23 ноября, сообщает Радио Свобода.

Американские метеорологи сообщают, что наиболее уязвимыми остаются города штата Нью-Йорк, где на протяжении последних дней выпало более 2 м снега. Более 600 тыс. человек проживают в этом регионе. Тысячи из них на несколько дней были заблокированы в своих домах, поскольку не могли открыть двери, подпертые снегом.

Власть призывает людей почистить водостоки и забрать все ценное из подвалов.