В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение: снежная буря заблокировала дороги (фото, видео)

Более двухсот километров основной автомагистрали штата Нью-Йорк остаются заблокированными снежной стихией. Автомобили застряли в сугробах, которые порой достигают почти двух метров, передает Euronews.

Полицейские на снегоходах пытаются доставить водителям одеяла и тёплые вещи и просят их не покидать машины даже если закончился бензин, – иначе спасателям будет тяжело найти людей в метели.

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Дальнобойщики, застрявшие в снежных заносах, говорят, что сегодняшний день они перенесут, но продержаться ещё несколько дней будет крайне трудно.

Холодный фронт обрушился на всю территорию США. По словам метеорологов, во всех пятидесяти штатах страны вторник стал самым холодным ноябрьским днём с 1976 года. Обычно такие холода не наступают по крайней мере до конца декабря. По словам властей штата Нью Йорк, стихия будет бушевать как минимум до пятницы.

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