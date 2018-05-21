Королевская свадьба: первый танец принц Гарри и Меган Маркл исполнили под песню Уитни Хьюстон

Стоит отметить, что это необычный выбор, поскольку песня довольно быстрая и энергичная.

После торжественной церемонии в Виндзорском замке принц Гарри и Меган Маркл отправились в резиденцию Фрогмор-хаус, где они станцевали свой первый танец под один их хитов Уитни Хьюстон "I Wanna Dance With Somebody".

Об этом сообщает The Telegraph. Эта песня, как призналась в старом интервью Маркл, является для нее очень счастливой. Стоит отметить, что это довольно необычный выбор, поскольку песня не медленная.

ВИДЕО: YouTube whitneyhoustonmusic

Также в ночь на 20 мая над резиденцией прогремел мощный салют.

У принца Чарльза был вечерний прием, на котором присутствовали 200 самых близких друзей Меган и Гарри. Другие события вечера окутаны тайной — журналистов на вечеринку во Фрогмор-хаус не пустили.

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Как сообщал УНИАН, 19 мая принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились. Пара обменялась брачными обетами в часовне Святого Георгия. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.