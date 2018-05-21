Переписали биографию: королевская семья умолчала о некоторых фактах из жизни Меган Маркл

В биографии нет упоминаний о фильмах с участием Маркл, о ее прежней личной жизни, а именно о том, что она уже была замужем.

Сразу после свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл на сайте королевской семьи была выложена биография новой герцогини Сассекской.

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Как информирует replyua.net, королевская семья решила изменить биографию Маркл, чтобы повысить ее статус в глазах общественности. В частности, на сайте сообщается, что Меган серьезно занималась благотворительностью.

Вчастности, упоминается, что она с детства занималась благотворительностью, работая на кухне и готовя еду для малоимущих. Кроме того, королевская семья вспомнила о волонтерской деятельности Маркл, но при этом забыла упомянуть роли в кино и сомнительные фото из соцсетей. Впрочем, в биографии сообщается, что Маркл кормила малоимущих в перерывах между съемками. В биографии нет упоминаний о фильмах с ее участием, о ее прежней личной жизни, а именно о том, что она уже была замужем, и к тому же, старше Гарри на три года.

Отметим, что многих британцев возмутил тот факт, что ни принц Гарри, ни сама Маркл, которая является наполовину афроамериканкой, не отказались от титулов, которыми их наделила королева Елизавета Вторая. Впрочем, британцы уже судачат о том, что принц Гарри – полукровка, а его отцом является не принц Чарльз, а конюх Джеймс, который якобы был любовником принцессы Дианы.