Королевская свадьба: британский принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл (фоторепортаж, видео)
В Виндзорском дворце сегодня состоялась торжественная церемония бракосочетания британского принца Гарри и американки Меган Маркл.
Как сообщает Deutsche Welle, церемония прошла в соответствии с англиканской традицией в церкви Святого Георга. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.
На церемонии присутствовали королева Елизавета II с супругом, принцем Филиппом.
Меган Маркл стала первой королевской невестой, которая половину пути к алтарю прошла самостоятельно. На полпути невесту встретил будущий свекор, принц Чарльз, который подвел ее к алтарю и принцу Гарри. Родной отец невесты не смог прибыть на церемонию по состоянию здоровья.
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На улицах Виндзора собрались десятки тысяч людей, чтобы отпраздновать королевскую свадьбу. Среди гостей были теннисистка Серена Уильямс, телеведущая Опра Уинфри, Дэвид и Виктория Бекхэмы, актер Джордж Клуни с женой, певец Элтон Джон и другие.
Как сообщалось, помолвка принца Гарри и Меган состоялась в ноябре 2017 года. Супруги будут жить в Кенсингтонском дворце в Лондоне.
Меган Маркл родилась в Лос-Анджелесе, училась в штате Иллинойс и жила некоторое время в Канаде. Она снималась в ряде кинолент и в популярных телесериалах. Она уже была замужем, развелась в 2013 году.
Свадьба принца Гарри и Меган для многих является символом обновления королевской семьи.