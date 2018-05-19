Королевская свадьба: британский принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл (фоторепортаж, видео)

17:32, 19 мая 2018
Мир
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В Виндзорском дворце сегодня состоялась торжественная церемония бракосочетания британского принца Гарри и американки Меган Маркл.

Как сообщает Deutsche Welle, церемония прошла в соответствии с англиканской традицией в церкви Святого Георга. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.

На церемонии присутствовали королева Елизавета II с супругом, принцем Филиппом.

Меган Маркл стала первой королевской невестой, которая половину пути к алтарю прошла самостоятельно. На полпути невесту встретил будущий свекор, принц Чарльз, который подвел ее к алтарю и принцу Гарри. Родной отец невесты не смог прибыть на церемонию по состоянию здоровья.

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На улицах Виндзора собрались десятки тысяч людей, чтобы отпраздновать королевскую свадьбу. Среди гостей были теннисистка Серена Уильямс, телеведущая Опра Уинфри, Дэвид и Виктория Бекхэмы, актер Джордж Клуни с женой, певец Элтон Джон и другие.

Как сообщалось, помолвка принца Гарри и Меган состоялась в ноябре 2017 года. Супруги будут жить в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Меган Маркл родилась в Лос-Анджелесе, училась в штате Иллинойс и жила некоторое время в Канаде. Она снималась в ряде кинолент и в популярных телесериалах. Она уже была замужем, развелась в 2013 году.

Свадьба принца Гарри и Меган для многих является символом обновления королевской семьи.

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Новость в сюжете: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
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