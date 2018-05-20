Абрамовичу не продлили британскую визу - СМИ

По словам собеседника издания, пока официального отказа в выдаче новой визы не поступало, и власти Великобритании продолжают рассматривать документы господина Абрамовича.

Больше трех недель назад у российского бизнесмена Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, а новую предпринимателю не выдали.

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Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два источника в его окружении.

По словам третьего собеседника издания, пока официального отказа в выдаче новой визы не поступало, и власти Великобритании продолжают рассматривать документы господина Абрамовича.

Представитель бизнесмена не стал комментировать эту информацию. В департаменте британского правительства, отвечающем за иммиграционный контроль, также отказались от комментариев.

Российский бизнесмен с июля 2003 года является владельцем английского футбольного клуба «Челси». Помимо этого, в Лондоне зарегистрирован металлургический холдинг Evraz, в котором Роману Абрамовичу принадлежит 30,76% акций. Россиянин также владеет несколькими объектами недвижимости в столице Великобритании, в числе которых особняк на улице Кенсингтон-Пэлес Гарденс и дом на Честер сквер, а также две квартиры, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Independent.

Напомним, отношения Великобритании и России ухудшились после инцидента в Солсбери, где в начале марта был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Несмотря на то, что оба в итоге пришли в себя и были выписаны из больницы, Лондон продолжает обвинять Москву в причастности к случившемуся, утверждая, что Скрипали были отравлены разработанным в РФ нервно-паралитическим веществом «Новичок».

В конце апреля группа депутатов британского парламента потребовала от налоговых убежищ, являющихся заморскими британскими территориями, публичного раскрытия фактических держателей активов. По информации The Times, эта инициатива направлена на раскрытие данных о «русских олигархах», которые скрывают свои доходы и владения, используя юрисдикцию британских заморских территорий.