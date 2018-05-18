Расследование дела Скрипалей продолжается - полиция Британии

Правоохранители отмечают, что в интересах безопасности Скрипалей не будут обсуждать любые принимаемые меры безопасности и защиты.

Детективы британской антитеррористической полиции продолжают исследовать попытку убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в марте этого года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Скотланд-Ярда, пишет Европейская правда.

"Они оба делают хороший прогресс, и мы рады, что господин Скрипаль сейчас также вышел из больницы. Это комплексное расследование, сыщики продолжают собирать и объединять все доказательства для установления полных фактов и обстоятельств, лежащих в основе этой страшной атаки", - говорится в заявлении.

Правоохранители отмечают, что в интересах безопасности Скрипалей не будут обсуждать любые принимаемые меры безопасности и защиты.

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18 мая стало известно, что бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, который пострадал при отравлении нервным агентом в британском Солсбери, вышел из больницы.

66-летнего Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта. Их доставили в отдел интенсивной терапии окружной больницы Солсбери. Юлию Скрипаль выписали 9 апреля и переместили в безопасное место.

Британия утверждает, что за отравлением стоит Россия, поскольку задействованное нервно-паралитическое вещество было разработано Советским союзом. В Москве обвинения отрицают.

Британские следователи продолжают допрашивать бывшего двойного агента.

Следователей интересуют частые поездки Скрипаля в Лондон, заграничные путешествия, а также его регулярные встречи с предполагаемым бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6 в Солсбери.