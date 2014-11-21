Кобзон заявил, что ненавидит Евромайдан

Об этом автор "гимна" для пророссийских боевиков сказал «Русской службе новостей».

«Майдан украинцев зомбировал, они сами стали террористами. Я ненавижу Майдан, и всех приверженцев. Нужно было объяснить народу Украины, что такое Евросоюз, куда они стремятся. Их обманули, стравили с друг другом», - сказал депутат Госдумы РФ.

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Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины даст правовую оценку действиям российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который посетил Донбасс, несмотря на запрет въезда в страну.

Напомним, в Украине сегодня отмечают годовщину Майдана.