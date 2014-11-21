Кобзон заявил, что ненавидит Евромайдан
15:52, 21 ноября 2014Мир
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Иосиф Кобзон заявил, что ненавидит Евромайдан из-за которого украинцы "сами стали террористами".
Кобзон в годовщину Евромайдана заявил о ненависти к нему / Фото УНИАН
Об этом автор "гимна" для пророссийских боевиков сказал «Русской службе новостей».
«Майдан украинцев зомбировал, они сами стали террористами. Я ненавижу Майдан, и всех приверженцев. Нужно было объяснить народу Украины, что такое Евросоюз, куда они стремятся. Их обманули, стравили с друг другом», - сказал депутат Госдумы РФ.
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Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины даст правовую оценку действиям российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который посетил Донбасс, несмотря на запрет въезда в страну.
Напомним, в Украине сегодня отмечают годовщину Майдана.
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