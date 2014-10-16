Кобзон написал гимн для боевиков
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон написал "гимн Донбасса", который споет на контролируемой боевиками территории.
Также российский депутат собирается принять участие в заложении памятника "жертвам украинского геноцида", сообщает российское агентство ТАСС.
"27-го я вылетаю в Донецк, где будет проходить закладка памятника жертвам украинского геноцида, а 28-го я буду выступать в Луганске", - сообщил Кобзон.
Он также рассказал, что написал "гимн Донбасса", который будет исполнен во время предстоящей поездки.
Читайте такжеЛатвия запретила въезд Кобзону, Газманову и Валерии за подрыв суверенитета УкраиныИосиф Кобзон является одним из активных сторонников российского империализма. Он подписал верноподданическое письмо деятелей культуры Путину, в котором они поддержали агрессию России и захват Крыма, и назвал "нацистким" гимн Украины. В Днепропетровске Кобзона лишили звания почетного гражданина города.
Напомним, с территории, контролируемой "ДНР", 14 октября был обстрелян поселок Сартана на северо-западе от Мариуполя. Погибли семь мирных жителей. Факт обстрела зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.