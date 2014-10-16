Кобзон написал гимн для боевиков

Также российский депутат собирается принять участие в заложении памятника "жертвам украинского геноцида", сообщает российское агентство ТАСС.

"27-го я вылетаю в Донецк, где будет проходить закладка памятника жертвам украинского геноцида, а 28-го я буду выступать в Луганске", - сообщил Кобзон.

Он также рассказал, что написал "гимн Донбасса", который будет исполнен во время предстоящей поездки.

Читайте такжеЛатвия запретила въезд Кобзону, Газманову и Валерии за подрыв суверенитета УкраиныИосиф Кобзон является одним из активных сторонников российского империализма. Он подписал верноподданическое письмо деятелей культуры Путину, в котором они поддержали агрессию России и захват Крыма, и назвал "нацистким" гимн Украины. В Днепропетровске Кобзона лишили звания почетного гражданина города.

Напомним, с территории, контролируемой "ДНР", 14 октября был обстрелян поселок Сартана на северо-западе от Мариуполя. Погибли семь мирных жителей. Факт обстрела зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.