Украина присоединилась к поздравлениям с бракосочетанием принца Гарри и Меган Маркл
Посольство Украины в Великобритании присоединилось к поздравлениям с бракосочетанием принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
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Украинское дипломатическое представительство разместило в Twitter поздравительную открытку, на которой размещена фотография молодоженов.
«Желаем королевским супругам всего наилучшего и много лет счастья и любви», - говорится в поздравлении.
Как известно, новую семейную пару уже поздравили мировые политики.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, другие британские политики, а также посол США в Великобритании поздравили Гарри и Меган в социальных сетях.
«Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Прекрасный день всем, кто присоединится к национальному торжеству во время народных гуляний и других мероприятий», - цитирует Мэй «112 Украина».
Как сообщал УНИАН, в субботу британский принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл. Свадебная церемония состоялась в церкви Святого Георга в Виндзоре.