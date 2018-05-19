Украина присоединилась к поздравлениям с бракосочетанием принца Гарри и Меган Маркл

Украинское дипломатическое представительство разместило в Twitter поздравительную открытку, на которой размещена фотография молодоженов.

Посольство Украины в Великобритании присоединилось к поздравлениям с бракосочетанием принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

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Украинское дипломатическое представительство разместило в Twitter поздравительную открытку, на которой размещена фотография молодоженов.

«Желаем королевским супругам всего наилучшего и много лет счастья и любви», - говорится в поздравлении.

Как известно, новую семейную пару уже поздравили мировые политики.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, другие британские политики, а также посол США в Великобритании поздравили Гарри и Меган в социальных сетях.

«Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Прекрасный день всем, кто присоединится к национальному торжеству во время народных гуляний и других мероприятий», - цитирует Мэй «112 Украина».

Как сообщал УНИАН, в субботу британский принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл. Свадебная церемония состоялась в церкви Святого Георга в Виндзоре.