Бунгало в Африке за $700 в сутки: принц Гарри и Меган Маркл поедут в медовый месяц осенью (видео)

Раньше молодожены не смогут уехать из-за плотного графика официальных мероприятий.

Молодожены принц Гарри и Меган Маркл отправятся в свадебное путешествие не раньше осени из-за официальных мероприятий, на которых должны быть по статусу.

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Молодые супруги не раз намекали, что поедет туда, где работали волонтерами еще в начале своих отношений, говорится в сюжете ТСН.

Вероятнее всего, это будет Намибия – южно-африканская страна, которая славится своей дикой природой и удаленностью. По имеющимся сведениям, место уже присмотрел Гарри – это новый отель, ночь в котором стоит $700. Комплекс состоит из шести бунгало, расположенных на значительном расстоянии друг от друга.

Идея заключается в том, чтобы жители отеля не мешали друг другу.