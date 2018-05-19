Британия планировала заработать на королевской свадьбе в десять раз больше, чем потратила (видео)

Расходы на него окончательно еще никто не подсчитал, но планировали - 45 млн фунтов, а вот заработать британцы на нем планировали в десять раз больше, и все благодаря туристам.

Одна из самых дорогих за последние годы - так еще во время подготовки называли свадьбу Гарри и Меган.

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Расходы на нее окончательно еще никто не подсчитал, но планировали - 45 млн фунтов, а вот заработать британцы на ней планировали в десять раз больше, и все благодаря туристам. Полугодовая пиар-кампания, о том, что это будет чрезвычайное событие, сувениры, проживание, досуг - все, чтобы привлечь как можно больше желающих стать свидетелями свадьбы десятилетия, и не только на этом заработать, но и укрепить позиции монархии, говорится в сюжете ТСН.

Обозреватели говорят, что настоящий ажиотаж был в ноябре, когда объявили о помолвке принца Гарри и Меган Маркл. Сейчас - это проявление уважения к молодому поколению королевской семьи.

Также обозреватели отмечают, тот факт, что Меган разведена, уже ничего не значит. В королевский семьи сейчас немало разведенных.

Относительно Елизаветы II обозреватели отмечают, что она приняла Меган Маркл просто, ведь она видела, что Гарри влюблен. Поэтому королева согласилась. Если бы королева не поддерживала эти отношения она бы не встретилась с Меган, подчеркивают знатоки монаршей семьи.

Обозреватели говорят что молодое королевское поколение будет менять мир к лучшему.