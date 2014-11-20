Умерла самая титулованная женщина в мире герцогиня Альба
12:24, 20 ноября 2014Мир
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В Севилье (испанская автономная область Андалусия) умерла Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт, более известная как герцогиня де Альба.
В Испании умерла герцогиня Альба / фото media.super.cz
О смерти 88-летней аристократки сообщило агентство EFE, передает ТАСС. По данным агентства, смерть герцогини подтвердил мэр Севильи Хуан Игнасио Зольдо.
На прошлой неделе герцогиня была помещена в клинику "Саградо Корасон" Севильи из-за пневмонии, сердечной аритмии и обострения гастроэнтерита.
Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт известна как самый титулованный человек в мире. Она включена в книгу рекордов Гиннеса, как обладательница почти 40 титулов: она имела 7 титулов герцогини, 23 маркизы и 19 графини. В 2011 году герцогиня Альба вышла замуж за госслужащего, младше ее на 25 лет.
REUTERS
REUTERS
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