Умерла самая титулованная женщина в мире герцогиня Альба

О смерти 88-летней аристократки сообщило агентство EFE, передает ТАСС. По данным агентства, смерть герцогини подтвердил мэр Севильи Хуан Игнасио Зольдо.

На прошлой неделе герцогиня была помещена в клинику "Саградо Корасон" Севильи из-за пневмонии, сердечной аритмии и обострения гастроэнтерита.

Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт известна как самый титулованный человек в мире. Она включена в книгу рекордов Гиннеса, как обладательница почти 40 титулов: она имела 7 титулов герцогини, 23 маркизы и 19 графини. В 2011 году герцогиня Альба вышла замуж за госслужащего, младше ее на 25 лет.