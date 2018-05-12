Меркель вручили премию Ордена францисканцев, которой также награждались Далай-лама и мать Тереза

Церемония вручения состоялась в итальянском Ассизи в церкви Святого Франциска - городе святого, который считается небесным покровителем Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель получила за свои усилия по поддержанию мира награду ордена францисканцев – «Лампаду мира».

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Как сообщает "Немецкая волна", церемония вручения состоялась сегодня в итальянском Ассизи в церкви Святого Франциска - городе святого, который считается небесным покровителем Европы.

По словам главы пресс-службы базилики Святого Франциска падре Энцо Фортунато, Меркель удостоена награды францисканцев за ее усилия в приеме и помощи беженцам.

«В болезненный и наиболее тяжелый период библейского исхода сирийцев с их земли канцлер Германии открыла границы, проявив смелость и решимость, не побоявшись пойти против общественного мнения», - пояснил священник.

На торжественную церемонию в Ассизи прибыли действующий премьер-министр Италии Паоло Джентилони, экс-премьер и бывший глава Еврокомиссии Романо Проди, а также почетный гость монастыря - президент Колумбии и Нобелевский лауреат мира Хуан Мануэль Сантос. Он также был награжден «Лампадой мира» в 2016 году.

***Награда «Лампада мира» несет в себе глубокий духовный смысл и в разные годы вручалась многим политическим и духовным лидерам. Так, в 2008 году францисканцы вручали ее Михаилу Горбачеву. Ею также были награждены Лех Валенса (1981), Далай-лама (1986), палестинские лидеры Ясир Арафат (1990) и Махмуд Аббас (2014), президент Израиля Шимон Перес (2013), а также мать Тереза (1986) и три последних папы - Иоанн Павел II (1986), Бенедикт XVI (2011) и Франциск (2015).