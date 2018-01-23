Экс-президент Польши заявил, что в стране процветает фашизм

Бывший президент Польши Лех Валенса на своей странице в Twitter заявил, что в стране есть фашизм и что это "не единичный случай".

Такое заявление он сделал после того, как один из польских каналов выпустил в эфир сюжет, в котором журналисты проникли в неонацистскую группу "Гордость и современность", сообщает Rzeczpospolita. В сюжете журналистов было показано, как неонацисты, одетые в форму Вермахта, выкрикивают тосты "За Адольфа Гитлера и нашу Родину, любимую Польшу", а также торт с мотивами флага Третьего Рейха.

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"В Польше есть фашизм. Это не одиночные "инциденты", как это пытаются показать полякам и миру. Качинский молчит, а Моравецкий и ПИС вместо того, чтобы принять какое-то решение касательно опасной проблемы, только об этом говорят, в то же время пытаясь стереть меня из истории", - написал Валенса.

Издание отмечает, что в первой версии твита экс-президент дал ссылку на статью "The Wall Street Journal" "Новые польские националистические лидеры стирают Леха Валенсу из истории", но потом ее убрал. Авторы статьи пишут, что нынешнее "популистское правительство пытается ликвидировать либеральный порядок после "холодной" войны".

Как сообщал УНИАН, в Польше суд наказал трех граждан за то, что они надругались над украинским флагом.