Трамп спрашивал у Меркель совета, как вести дела с Путиным - CNN

Встреча канцлера Германии с президентом США проходила 27 апреля 2018 года.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп спрашивал у канцлера Германии Ангелы Меркель совета, как ему вести дела с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Встреча канцлера Германии с президентом США проходила 27 апреля 2018 года.

Издание отмечает, что неизвестно, какой совет дала Меркель Трампу. В то же время отмечается, что американский лидер не всегда прислушивается к рекомендациям своих советников.

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Встреча канцлера ФРГ и президента США, проходившая тет-а-тет, была "спокойной", однако Трамп был несколько "возбужден" на заседании, где он неоднократно "поднимал вопрос о большом профиците торгового баланса Германии и оборонных расходах, которые остаются ниже порога, рекомендованного НАТО.

Ранее сообщалось, что власти Германии намерены обратиться к руководству США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях.