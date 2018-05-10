Иран выпустил по позициям Израиля на Голанских высотах около 20 ракет (видео)

Несколько ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный щит".

Иранские войска с территории Сирии выпустили около 20 ракет по Голанским высотам, которые находятся под контролем Израиля.

Об этом в ночь на 10 мая сообщается в Twitter Армии обороны Израиля, передает ТСН.

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Сначала сообщалось о том, что на Голанских высотах прозвучали сирены воздушной тревоги. Через час армия Израиля сообщила об атаке со стороны иранских военных.

"Системы обороны армии Израиля обнаружили около 20 ракет, которые иранские войска выпустили по нашим передовым позициям на Голанских высотах", - говорится в сообщении.

Несколько ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный щит". О пострадавших пока ничего неизвестно.

"Вооруженные силы Израиля рассматривает это событие с большой степенью серьезности и остаются готовыми к широкому спектру сценариев", - заявляет армия Израиля.

Как сообщал УНИАН, военные Израиля во вторник, 8 мая, выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии в пригороде Дамаска.