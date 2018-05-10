Трамп: "все думают, что я заслуживаю Нобелевскую премию мира"

02:44, 10 мая 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает УП со ссылкой на CNN.

"Все так думают, но я никогда не скажу этого", - ответил, улыбаясь, Трамп на вопрос журналиста, заслуживает ли он такой чести за улучшение отношений с КНДР.

Он добавил, что сосредоточен на достижении соглашения с Северной Кореей (по денуклеаризации Корейского полуострова).

"Премия, которой я хочу, это победа для мира. Даже не здесь - я хочу победы для мира, потому что это то, о чем мы говорим. Так что это единственная премия, которой я хочу", - сказал Трамп.

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Нобелевская премия мира - одна из шести наград, присуждаемых Нобелевским комитетом.

Нобелевские призы обычно объявляются в октябре, но присуждаются ежегодно 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Если бы Трамп получил награду, он был бы пятым американским президентом, удостоенным этой чести.

Лауреатами Нобелевской премии являются президенты США Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама.

В конце апреля президент Южной Кореи Мун Чже Ин сказал, что Трамп мог бы стать достойным лауреатом Нобелевской премии мира, после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Единственное, что нам нужно - это мир", - сказал Мун.

Ранее УНИАН сообщал, что президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за усилия, направленные на решение корейского вопроса. Письмо-обращение к комитету премии подписали 18 конгрессменов-республиканцев по инициативе Люка Мессера.

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Теги: #КНДР#Нобелевская премия#Дональд Трамп#Нобелевская премия мира