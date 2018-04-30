Президент Южной Кореи: Трамп должен выиграть Нобелевскую премию мира

Президент Южной Кореи считает, что таким образом нужно отметить усилия американского лидера относительно прекращения противостояния с КНДР.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что президент США Дональд Трамп заслужил Нобелевскую премию мира за усилия, направленные на прекращение противостояния с Северной Кореей вокруг ее ядерной программы.

Читайте такжеПомпео рассказал о цели своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Об этом сообщил в понедельник представитель администрации президента Южной Кореи, передает Reuters.

"Президент Трамп должен выиграть Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", – процитировал чиновник слова южнокорейского президента.

Как сообщал УНИАН, в пятницу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам их исторических переговоров была подписана Декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.