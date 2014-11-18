Палестинцы Сектора Газа празднуют теракт в синагоге Иерусалима (фоторепортаж)

В частности, население Сектора Газа, среди которых женщины и дети, вышли на улицы поприветствовать известие о гибели израильтян в церкви и угощают людей сладостями.

В то же время, как сообщило издание The Times of Israel, нападение на синагогу приветствовало и палестинское движение ХАМАС.

Представители организации считают, что событие стало ответом на убийство палестинского водителя автобуса Юсуфа аль-Рамуни в Восточном Иерусалиме, гибель которого израильская полиция считает самоубийством.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман возлагает ответственность за теракт в синагоге на главу Палестинской Автономии Махмуда Аббаса.