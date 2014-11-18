Израиль назвал ответственным за теракт в синагоге главу Палестинской Автономии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства Израиля в Украине, об этом говорится в заявлении Либермана.

«Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман заявил, что теракт, совершенный в синагоге во время молитвы, является свидетельством исключительной подлости убийц, и всю полноту ответственности за него несет председатель ПА Махмуд Аббас», - отмечается в заявлении.

Читайте такжеВ Иерусалиме араб протаранил трамвайную остановку: погиб младенецЛиберман считает, что Аббас намеренно пытается превратить конфликт в религиозную войну между евреями и мусульманами, занимаясь систематическим антиеврейским подстрекательством.

«Называя евреев «нечистыми», которым не разрешено подниматься на Храмовую гору, он фактически призвал к совершению терактов», - отметил Либерман.

По его словам, международное сообщество обязано осудить «антисемитскую риторику Махмуда Аббаса, которая провоцирует ужасные убийства, подобные тем, которые произошли сегодня в иерусалимской синагоге, и должно дать понять ему, что тот, кто ведет себя подобным образом, не может быть легитимной политической фигурой».

Напомним, по меньшей мере четверо израильтян погибли во времявооруженного нападения на синагогу в Западном Иерусалиме сегодня утром.