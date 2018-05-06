Акции против Путина: в России журналиста задержали силовики прямо во время эфира (видео)

06:33, 06 мая 2018
Мир
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Журналиста проекта Радио Свобода и «Голоса Америки» «Настоящее время» Алексея Александрова с применением силы задержали полицейские в Москве 5 мая во время освещения акции против президента Владимира Путина.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Алексей говорил про особую жесткость правоохранительных органов во время акции протеста, сравнивая с другими акциями, организованными оппозиционером Алексеем Навальным.

Как сообщал УНИАН, сегодня акции "Он нам не царь" прошли по всей России, задержаны больше тысячи человек.

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Теги: #Россия#протесты