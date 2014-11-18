В синагоге Иерусалима устроили резню, убиты четверо израильтян (фоторепортаж)

Израильская полиция расценивает произошедшее как террористический акт, сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам представителя полиции, двое палестинцев из восточного Иерусалима, вооруженные топорами, ножами и огнестрельным оружием, во вторник вошли в синагогу в районе Хар-Ноф и напали на прихожан.

Читайте такжеВ Иерусалиме араб протаранил трамвайную остановку: погиб младенецПо сообщениям израильских СМИ, между нападавшими и прибывшими на место происшествия полицейскими завязалась короткая перестрелка. Двое нападавших были застрелены полицейскими.

По словам представителя полиции Мики Розенфельда, территория вокруг синагоги оцеплена, раненые – шесть прихожан и двое полицейских – отправлены в больницу. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

Полиция прочесывает район вокруг синагоги, подозревая, что нападавших могло быть трое, и третьему удалось скрыться.