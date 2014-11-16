Меркель считает, что диалог с Путиным стоит продолжить

Об этом она заявила в воскресенье, 16 ноября, во время пресс-конференции с премьер-министром Австралии Тони Эбботом, сообщает DW со ссылкой на информационное агентство DPA.

"Важно использовать любую возможность для диалога", - подчеркнула Меркель.

Меркель также напомнила, что "среди европейцев существует плотный консенсус в связи с нашим обращением как с Украиной, так и с Россией", - сообщается на сайте главы немецкого правительства.

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Напомним, что Ангела Меркель провела переговоры с Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в австралийском Брисбене. Она отказалась сообщать о деталях этого разговора, ссылаясь на его конфиденциальность. Канцлер отметила лишь, что "обсуждалась ситуация по Украине в целом".